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وزير ألماني يعرب عن قلقه من حالة "عدم اليقين" في الولايات المتحدة

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وزير ألماني يعرب عن قلقه من حالة
Reuters MICHELE TANTUSSI
وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير
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أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الاثنين، عن قلقه من "استمرار حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة لعدة أشهر"، واتجاه الطريق الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية.

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وأكد ألتماير لإذاعة "دويتشلاند فونك"، أنه "لن يتضح حتى الربيع المقبل ما هو الاتجاه الذي ستسلكه السياسات الأمريكية".

وفي إطار الحروب التجارية، أشار ألتماير إلى أنه يعتقد بأنه "ستكون هناك عودة إلى تعددية أقوى"، لافتا إلى أن "خطة بايدن للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، مسألة ضرورية". 

وتواصلت ردود الفعل الأوروبية المرحبة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، حيث عبر معظم قادة الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم بفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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