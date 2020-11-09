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السيناتور ميت رومني: ترامب "سيقبل ما لا مفر منه"

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السيناتور ميت رومني: ترامب
Reuters
السيناتور الجمهوري ميت رومني.
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طمأن السيناتور الجمهوري ميت رومني الأمريكيين في حديث إلى قناة تلفزيون "سي إن إن" بأن الرئيس دونالد ترامب سيقبل في نهاية المطاف "ما لا مفر منه".

 وأكد اقتناعه بأنه سيترك البيت الأبيض بمجرد ما يستنفد كل إمكانيات الطعن في نتائج الانتخابات.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا "أنا مقتنع أنه عندما يستنفد كل الوسائل، في حال استنفدت بما يجعلها في غير صالحه، سيقبل ما لا مفر منه" واصفا ترامب بأن "له علاقة مريحة مع الحقيقة". لكن، رومني أضاف، "لا تتوقعوا رحيله بهدوء في الليل، هذه ليست طريقته في العمل".

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المصدر: قناة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكية

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