وزير الخارجية الألماني يؤكد أن بعض الأمور ستتحسن في عهد بايدن

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن " ليس كل شيء سيتغير في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن الأمور ستتحسن".

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وأشار ماس في حديث له مع محطة "دويتشلاند فونك"، إلى أنه لا يعتقد بأن الإنفاق على "الناتو" سيكون موضع تركيز في عهد بايدن، بقدر ما كان في عهد ترامب، لافتا إلى أن ترامب كان قد اشتكى من أن ألمانيا لم تستطع رفع الإنفاق الدفاعي، إلى 2% من الناتج الاقتصادي، وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي العسكري.

وأكد على ضرورة الوصول إلى حل، حول المواقف المختلفة والمتغايرة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن العلاقة مع إيران.

المصدر: "رويترز"