يريفان تؤكد استمرار المعارك في محيط مدينة استراتيجية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن استمرار المعارك في محيط مدينة شوشي الاستراتيجية في إقليم قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تراجع القوات الأرمنية على بعض محاور الجبهة.

وذكرت شوشان ستيبانيان، الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين، أن المعارك في محيط مدينة شوشي مستمرة ووحدات جيش دفاع قره باغ تؤدي مهامها بنجاح".

بذلك جددت يريفان نفيها صحة تصريح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بأن جيش بلاده فرض سيطرته على شوشي أمس الأحد.

ميدانيا أيضا، قال المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمنية في بيان له نقلا عن هيئة الطوارئ في قره باغ اليوم الاثنين، إن القوات الأذربجانية استهدفت ستيباناكيرت بقذائف عنقودية بعيدة المدى عدة مرات بعد منتصف الليل، ما ألحق أضرارا بالمرافق العامة.

وذكر البيان، أن هدوءا نسبيا ساد المناطق الأخرى في الإقليم خلال ساعات الليل.

ونشرت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ غير المعترف بها اليوم الاثنين قائمة جديدة بقتلى قواتها تضم 44 اسما، في أول تحديث لحصيلة الخسائر منذ 2 نوفمبر عندما كانت عند 1176 قتيلا.

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من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات الأرمنية "تكبدت خسائر وتراجعت في بعض قطاعات الجبهة، بما فيها محور خجاوند شرقي الإقليم.

واتهمت الدفاع الأذربيجانية الجيش الأرمني بخرق نظام وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين من خلال استهداف مواقع عسكرية ومناطق سكنية داخل أراضي أذربيجان.

وأعلنت السلطات الأذربيجانية اليوم أن إجمالي الضحايا المدنيين بين مواطنيها بلغ 93 قتيلا و 407 مصابا منذ بداية التصعيد الأخير في قره باغ أواخر سبتمبر.

المصدر: وكالات