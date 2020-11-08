وفاة مقدم برنامج المسابقات الكندي الشهير أليكس تريبيك عن 80 عاما

توفي مقدم برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي" أليكس تريبيك، عن عمر ناهز الـ80 عاما، ونعاه محبوه الذين وصفوه بأنه كان "مصدر معلومات وبهجة مطلقة".

وأعلنت وفاة تريبيك عبر الحساب الرسمي لبرنامجه على موقع "تويتر" حيث جاء في التغريدة: "تريبيك رحل بسلام في منزله محاطا بالعائلة والأصدقاء".

وولد مقدم البرنامج الشهير في كندا وفي مارس 2019 تم الكشف عن إصابته بسرطان البنكرياس في مرحلة متأخرة.

المصدر: "رويترز"