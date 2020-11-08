 
مباشر

وفاة مقدم برنامج المسابقات الكندي الشهير أليكس تريبيك عن 80 عاما

أخبار العالم

وفاة مقدم برنامج المسابقات الكندي الشهير أليكس تريبيك عن 80 عاما
Reuters
مقدم البرامج أليكس تريبيك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3zb

توفي مقدم برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي" أليكس تريبيك، عن عمر ناهز الـ80 عاما، ونعاه محبوه الذين وصفوه بأنه كان "مصدر معلومات وبهجة مطلقة".

وأعلنت وفاة تريبيك عبر الحساب الرسمي لبرنامجه على موقع "تويتر" حيث جاء في التغريدة: "تريبيك رحل بسلام في منزله محاطا بالعائلة والأصدقاء".

وولد مقدم البرنامج الشهير في كندا وفي مارس 2019 تم الكشف عن إصابته بسرطان البنكرياس في مرحلة متأخرة.

 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا