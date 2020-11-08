ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 115 قتيلا

أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد وخاصة ولاية إزمير في 30 أكتوبر إلى 115 قتيلا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن الزلزال أسفر عن مصرع 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين، 1011 منهم غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، فيما يخضع 23 للعلاج.

وأضافت "آفاد" أنه تم بعد الزلزال تسجيل 2846 هزة أرضية ارتدادية، بينها 46 تجاوزت قوتها 4 درجات.

وذكرت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفري حصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.

وطال الزلزال جزيرة ساموس اليونانية حيث قتل تلميذان في مدرسة بمدينة فاثي، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص.

المصدر: "الأناضول" + وكالات