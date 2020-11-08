زعيم "فرنسا الأبية" يعلن نيته الترشح لانتخابات 2022 الرئاسية

أعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون اليوم الأحد، نيته الترشح لانتخابات بلاده الرئاسية في 2022.

وقال في تغريدة: "أنا مستعد وأقترح ترشيحي للانتخابات الرئاسية لعام 2022"، مضيفا أنه يحتاج 150 ألف توقيع من داعميه لتحقيق هدفه.

Je suis prêt et je propose ma candidature à l'élection présidentielle de 2022. Mais, il y a un mais. Je demande une investiture populaire de 150 000 signatures. #Le20H#JLMDirecthttps://t.co/833xZwNaRB — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 8, 2020

وكان ميلونشون ترشح للانتخابات الرئاسية سنتي 2012 و2017، وتمحور برنامجه الانتخابي حول عدة قضايا داخلية وخارجية، فهو يدعو لإطلاق الجمهورية السادسة، وزيادة الحد اﻷدنى للأجور بنسبة 16%، وخفض ساعات العمل الأسبوعية وسن التقاعد، كما لا يتبنى خطابا معاديا للمهاجرين، بل يدعو إلى إدماجهم.

المصدر: RT