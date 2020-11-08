فريق بيسبول يدعو بايدن لتنفيذ أول رمية احتفالية في ملعبه

دعا فريق البيسبول "واشنطن ناشيونالز" المرشح الديمقراطي جو بايدن، لتنفيذ أول رمية احتفالية في أولى مباريات الفريق، وذلك احتفاء بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وقال الفريق: "نحن متحمسون لمواصلة هذا التقليد القديم، المتمثل في قيام الرؤساء بتنفيذ الرمية الاحتفالية الأولى في ملعب فريق العاصمة".

وغيّب هذا التقليد القديم في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الرئيس دونالد ترامب ثاني رئيس يتغيب عن يوم افتتاح مباراة دوري البيسبول، منذ أن بدأ وليام هوارد تافت التقليد عام 1910.

المصدر: "رويترز"