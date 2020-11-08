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"نيتشر": العلماء مرتاحون لفوز بايدن

أخبار العالم

AFP Andrew Harnik / POOL
المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية جو بايدن
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أفادت مجلة "نيتشر" العلمية بأن العلماء يشعرون بارتياح كبير، لإعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وقالت المجلة إن بايدن أمامه فرصة "لقلب 4 سنوات من السياسات المعارضة للعلم" التي انتهجتها إدارة ترامب.

ونقلت المجلة عن خبيرة أخلاقيات الطب الحيوي آلتا تشارو قولها "إن كابوسنا الوطني الطويل انتهى" بعد أن خسر ترامب السباق الرئاسي.

وأشار عالم الفيزياء برويز هودبوي إلى أنه مع انتخاب بايدن "قد تسنح لنا فرصة لتحقيق تعاون دولي أوثق واحترام أكبر للقوانين والمعاهدات الدولية".

ولفتت المجلة إلى أن بايدن سيعتمد على مقاربات علمية في محاربته لجائحة كورونا، فضلا عن فتحه قنوات اتصال مع المنظمات الدولية التي تحارب العدوى.

يذكر أن ترامب لطالما اتخذ مواقف تتعارض مع آراء المجتمع العلمي حول قضايا البيئة والتغيرات المناخية، فضلا عن تعامله "غير العلمي" حسب خصومه، مع جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "نيتشر"

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