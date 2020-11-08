يريفان: إسقاط طائرتين أذربيجانيتين بدون طيار

أعلنت شوشان ستيبانيان الناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، عن إسقاط طائرتين بلا طيار أذربيجانيتين ليصبح إجمالي الطائرات التي يخسرها الجانب الأذري فوق قره باغ 4 طائرات في 24 ساعة.

وكتبت ستيبانيان على فيسبوك: "تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش دفاع قره باغ في حوالي الساعة 19.30 من إسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني في الجزء الشمالي الغربي من ستيباناكيرت" عاصمة قره باغ.

وأضافت: "في الاتجاه الجنوبي الشرقي شوهد رتل للعدو وتم قصفه، ونتيجة لذلك تكبد العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات".

المصدر: نوفوستي