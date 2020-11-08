الخارجية الإيرانية تدخل على خط المواجهة بين بومبيو وخامنئي على "تويتر"

دخل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على خط المواجهة الأخيرة على "تويتر" بين المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكتب خطيب زاده: "أتفهم تماما سخط مايك بومبيو من حقيقة أنه سيترك وزارة الخارجية بعد سنتين ونصف من الإخفاقات المتتالية. لقد فشلت سياسة الضغط الأقصى والمشعوذين المخالفين للقانون الذين يقفون خلفها. قريبا سيكون بومبيو في غياهب النسيان بينما يقف الشعب الإيراني الفخور شامخا".

Fully understandable that @SecPompeo is furious about having to leave Foggy Bottom after 2.5yrs of one embarrassing failure after the other.



"Max pressure" failed, & so have the outlaw charlatans behind it.



Soon he'll be on ash heap of history, as proud Iranian ppl stand tall. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) November 8, 2020

وكان بومبيو وجه انتقادات شديدة اللهجة للمرشد الأعلى الإيراني بعد أن انتقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واتهمه بسرقة الملايين من الدولارات وخوض حروب بالوكالة.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن قال خامنئي "إن الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مجرد مسرحية! هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة".

المصدر: RT