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وزير المالية التركي يعلن استقالته من منصبه

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وزير المالية التركي يعلن استقالته من منصبه
Reuters UMIT BEKTAS
وزير المالية والخزانة التركي المستقيل، براءت ألبيراق.
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أعلن وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيراق، اليوم الأحد، استقالته من منصبه لأسباب تتعلق بحالته الصحية.

وقال البيرق عبر "إنستغرام": "بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي كرئيس لأسباب متعلقة بحالتي الصحية".

وسبق أن شغل البيرق، وهو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منصب وزير الموارد المائية والطاقة من 2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة المالية والخزانة عام 2018.

وتزامنت فترة أدائه مهم وزير المالية والخزانة مع أزمة اقتصادية حادة عصفت بتركيا التي شهدت هبوط عملتها الوطنية حوالي 4 مرات مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: RT + وكالات

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