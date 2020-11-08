الانتخابات الأمريكية.. بايدن في الكنيسة وترامب يلعب الغولف

توجه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن صباح الأحد إلى قداس بكنيسة كاثوليكية، فيما قرر منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب قضاء اليوم بلعب الغولف.

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وأفادت مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية، بأنه زار قداسا في كنيسة كاثوليكية قرب بيته في ولاية ديلافير.

ويعرف بايدن بأنه كاثوليكي ملتزم، ويتوجه إلى أن يكون رئيسا ثانيا فقط في تاريخ الولايات المتحدة من أتباء الكاثوليكية.

من جانبه، ذكر فريق الصحفيين المعتمدين لدى ترامب أنه توجه الأحد إلى نادي الغولف الذي يمتلكه في ولاية فيرجينيا.

وواجه ترامب عند مدخل النادي الذي يزوره مرة ثانية منذ الانتخابات مجموعة من معارضيه كانوا يحملون لافتات مناهضة له.

وتشير معطيات وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة سير الانتخابات الأمريكية إلى فوز بايدن على ترامب.

وحسب البيانات المتوفرة حتى الآن حصل بايدن، الذي أعلن نفسه للتو فائزا في الانتخابات، على أصوات 290 من مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، لكن عملية الفرز لا تزال مستمرة بينما يحاول ترامب الطعن على نتائج الاقتراع في عدد من الولايات المتأرجحة.

المصدر: وكالات