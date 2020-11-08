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ظريف: العالم بانتظار تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الغطرسة

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ظريف: العالم بانتظار تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الغطرسة
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن العالم بانتظار تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الغطرسة وانتهاج التعددية والتعاون واحترام القانون.

وكتب ظريف على "تويتر": "الشعب الأمريكي قال كلمته، وأن العالم الآن بانتظار هل أن القادة الجدد سيتخلون عن الأسلوب الهدام والمناهض للقانون والمتغطرس لنظام ترامب، الذي هو الآن في طريقه إلى المغادرة وينتهج التعددية والتعاون واحترام القانون أم لا؟".

وأضاف، أن "العمل هو أهم شيء".

وتابع: "أن ماضي إيران واضح.. العزة والمصالح والدبلوماسية المسؤولة".

المصدر: "فارس نيوز"

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