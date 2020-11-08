أبي أحمد يجري سلسلة تعيينات طالت قيادة الجيش والاستخبارات

أقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قائد الجيش، ورئيس المخابرات، ووزير الخارجية وعين شخصيات جديدة خلفا لهم دون ذكر الأسباب.

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وأشار مكتب أحمد إلى أنه جرى تعيين نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين وزيرا للخارجية، كما جرت ترقية نائب قائد الجيش بيرهانو جولا ليصبح رئيس للأركان، كما عين تيميسجين تيرونيه رئيس منطقة أمهرة، رئيسا جديدا للمخابرات.

ولم يذكر مكتب أبي أسباب التعديلات في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء حملة عسكرية على الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، وهي فصيل عرقي قوي ظل يقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود، إلى أن تولى أبي السلطة في العام 2018.

المصدر: "رويترز"