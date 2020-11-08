كلينتون: فوز بايدن هو رفض لترامب وبداية صفحة جديدة

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بأنه "صناعة للتاريخ وصفحة جديدة للولايات المتحدة".

وكتبت هيلاري كلينتون على "تويتر": "لقد تحدث الناخبون.. لقد اختاروا جو بايدن وكامالا هاريس ليكونا الرئيس المقبل للولايات المتحدة ونائبته".

وأضافت: "إنها صناعة للتاريخ.. ورفض لترامب.. وبداية صفحة جديدة لأمريكا".

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

من جهته، طالب حاكم مدينة نيويورك أندرو كومو المحتفلين بالحرص على الإجراءات الوقائية من "كوفيد – 19"، وكتب على "تويتر": "إلى الذين يحتفلون خارج بيوتهم، ابقوا آمنين، تذكروا أن (كوفيد) في الخارج أيضا".

If you're out tonight, be safe. COVID is out there too.#MaskUp.



Protect yourself and your community. https://t.co/AxcsuvcOdV — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 8, 2020



وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "وكالات + تويتر"