شهود: توقيف "ملكة جمال بيلاروس" أثناء الاحتجاجات في مينسك

قال شهود إن أولغا خيجينكوفا، حائزة لقب "سيدة بيلاروس - 2008" (ملكة جمال بيلاروس) أوقفت أثناء مشاركتها في مظاهرة غير مرخصة وسط العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأوضح الشهود لوكالة "نوفوستي" الروسية أن خيجينكوفا أوقفت مع حوالي 20 شخصا آخر أثناء حملة التوقيفات الأمنية الجديدة التي ردت بها أجهزة الأمن على دعوات المعارضة إلى إجراء "مسيرة من أجل سلطة الشعب" في مينسك وغيرها من مدن البلاد، اليوم الأحد.

وكانت "سيدة بيلاروس - 2008" أعلنت سابقا تأييدها للاحتجاجات التي شهدتها بيلاروس منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس، عن انتخاب ألكسندر لوكاشينكو (الذي يحكم البلاد منذ العام 1994) رئيسا للدولة للمرة السادسة على التوالي.

المصدر: نوفوستي