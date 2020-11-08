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طهران تطلب من واشنطن "التوبة" وتعد لائحة طلباتها

أخبار العالم

طهران تطلب من واشنطن
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على خلفية انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة، دعت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد واشنطن لإعلان "التوبة" و"التعويض عما فات" ووقف حربها الاقتصادية على إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تصريح لقناة "العالم"، إن هناك فرقا واضحا بين معسكري الرئيس الحالي دونالد ترامب وبايدن، لكن طهران تترقب الإجراءات العملية من الإدارة الأمريكية المقبلة.

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وأضاف: "على بايدن التعويض عما فات وأعددنا لائحة بالالتزامات التي على أمريكا تطبيقها تجاه إيران" مؤكدا أنه "ليس أمام أمريكا سوى انتهاج طريق الاحترام والعودة إلى المسار القانوني".

واعتبر خطيب زادة أن "أمريكا ليست في موقع يؤهلها لفرض شروط على إيران وقد تسببت بخسارة مليارات الدولارات للشعب الإيراني"، وأضاف: "على أمريكا أن تعلن التوبة وتوقف حربها الاقتصادية على إيران".

وشدد المتحدث على أن طاولة مفاوضات الاتفاق النووي لا تزال قائمة وتتسع للجميع "على الرغم من إدراكنا أن الطريق صعبة".

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة والتخلي عن سياسة عدم احترام القوانين والتعهدات الدولية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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