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أرمينيا.. إقالة رئيس الأمن القومي بعد شهر على تعيينه

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أرمينيا.. إقالة رئيس الأمن القومي بعد شهر على تعيينه
Reuters
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أقال الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان اليوم الأحد، القائم بأعمال مدير جهاز الأمن القومي ميكائيل هامبارتسوميان من منصبه، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئاسة.

وأوضح المكتب الصحفي أن قرار الإقالة تم اتخاذه بناء على اقتراح من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشيرا إلى تعيين أرمين أبازيان مديرا جديدا للأمن القومي بعد أن كان يشغل منصب نائب المدير.

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يذكر أن هامبارتسوميان ترأس الأمن القومي في 8 أكتوبر بعد إقالة سلفه أغريشتي كراميان.

ويأتي إعفاء مدير الأمن القومي من منصبه، وهو رابع خطوة من نوعها منذ تولي باشينيان رئاسة الحكومة عام 2018، وسط زيادة المشاكل التي تواجه القوات الأرمنية في قره باغ وما يترتب على ذلك من توترات داخلية في أرمينيا.

 وكانت رئاسة الوزراء الأرمنية قد كذبت أمس السبت الأنباء التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي وتحدثت عن استقالة باشينيان، مشيرة إلى أنها أخبار مضللة لا أساس لها.

المصدر: إنترفاكس

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