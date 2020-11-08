لندن: بايدن سيجد في بريطانيا الحليف الأوثق

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إنه لن يكون لدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حليف أوثق أو يمكن التعويل عليه مثل بريطانيا.



وأضاف الوزير البريطاني، في حديث لشبكة "سكاي نيوز": "أثق بشدة في وجود أسس قوية من المصالح والقيم التي تربط بيننا بشدة في قضايا، من تغير المناخ إلى التعاون لمكافحة فيروس كورونا ومكافحة الإرهاب... لن يجد بايدن، حليفا أوثق أو يمكن الاعتماد عليه أكثر من بريطانيا".

المصدر: رويترز



