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مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة كورونا

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مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة كورونا
Reuters
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بعث مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالتهنئة إلى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.

وأعرب غيبريسوس، عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.

وقال غيبريسوس، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد" "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".

​وأضاف المدير العام القول، إن"أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".

المصدر: سبوتنيك

 

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