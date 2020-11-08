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قره باغ.. باكو تعلن تدمير 4 دبابات أرمنية ويريفان تتحدث عن "قصف عشوائي" لستيباناكيرت

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قره باغ.. باكو تعلن تدمير 4 دبابات أرمنية ويريفان تتحدث عن
Reuters Vahram Baghdasaryan/Photolure
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أعلنت الدفاع الأذربيجانية عن تكبيد قواتها خسائر للجانب الأرمني، منها 4 دبابات في إقليم قره باغ، في حين اتهمت يريفان الجيش الأذربيجاني بتنفيذ قصف عشوائي لعاصمة الإقليم ستيباتاكيرت.

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وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، إن القوات الأرمنية استهدفت خلال يوم أمس والليلة الماضية بالمدافع وقذائف الهاون مواقع عسكرية ومناطق سكنية أذربيجانية، مخلفة قتيلا وعددا من الجرحى، وسط استمرار المعارك على مختلف محاور الجبهة.

وأفاد البيان بأن الجيش الأذربيجاني رد على القصف الأرمني بإطلاق النار على "أهداف عسكرية مشروعة"، مكبدا العدو خسائر في الأفراد والمعدات، تشمل 4 دبابات "تي-72"، إضافة إلى مدفعين وعدة شاحنات محملة بالذخائر.

من جانبها، قالت سلطات الطوارئ في أرمينيا مساء السبت، إن القوات الأذربيجانية واصلت القصف العشوائي للأحياء السكنية والمرافق العامة في ستيباناكيرت، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوهفانيسيان، أن القتال مستمر في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، داعيا الأرمن إلى الوثوق بقواتهم.

المصدر: وكالات

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