رئيس وزراء اليابان يهنئ بايدن: نتطلع لتعزيز التحالف بين بلدينا

هنأ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، على فوزه بالبيت الأبيض.

ولفت يوشيهيدي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز التحالف بين البلدين بشكل أكبر.

وأعرب عن "تهانيه الحارة لبايدن، ونائبته كاملا هاريس"، قائلا: "أتطلع للعمل معكما من أجل تعزيز التحالف الياباني الأمريكي بشكل أكبر وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "رويترز".