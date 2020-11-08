واشنطن تشطب جماعة "إيتيم" الصينية من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده شطبت من قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية، "الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية - إيتيم" الصينية.

وأوضح المتحدث أنه تم شطب "إيتيم" من القائمة لأنه مضى أكثر من عشر سنوات على انحلالها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح سابق، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر "إيتيم" منظمة إرهابية.

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش هذه المجموعة إلى قائمتها السوداء في عام 2004، في وقت كانت تحاول فيه ربط الصين بـ"حربها على الإرهاب".

المصدر: "لو فيغارو"