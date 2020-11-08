 
مباشر

واشنطن تشطب جماعة "إيتيم" الصينية من قائمة المنظمات الإرهابية

أخبار العالم

واشنطن تشطب جماعة
Reuters
علم الولايات المتحدة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3sb

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده شطبت من قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية، "الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية - إيتيم" الصينية.

وأوضح المتحدث أنه تم شطب "إيتيم" من القائمة لأنه مضى أكثر من عشر سنوات على انحلالها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح سابق، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر "إيتيم" منظمة إرهابية.

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش هذه المجموعة إلى قائمتها السوداء في عام 2004، في وقت كانت تحاول فيه ربط الصين بـ"حربها على الإرهاب".

 

المصدر: "لو فيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا