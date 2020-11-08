رئيس المكسيك: عدم التعليق على الانتخابات الأمريكية حكمة سياسية

اعتبر الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور أن عدم تعليقه على الانتخابات الأمريكية، وجه من وجوه الحكمة السياسية.

وفي تصريح له، أعلن أوبرادور أنه ليس لديه علاقة سيئة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بالرئاسة الأمريكية جو بايدن، معتبرا أن قرار عدم التعليق على الانتخابات الأمريكية هو "حكمة سياسية".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: "رويترز".