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تمثال ترامب يرتدي بدلة الغولف في متحف الشمع بلندن (فيديو)

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تمثال ترامب يرتدي بدلة الغولف في متحف الشمع بلندن (فيديو)
Reuters HAN/AWI
تمثال ترامب الشمعي
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أعلن متحف الشمع في لندن المعروف بمتحف "مدام توسو"، أن تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صار يرتدي بدلة خاصة بممارسة رياضة الغولف "تعكس نوعية ملابسه المحتملة في 2021".

وقال المتحف في تغريدة إن "ترامب بصدد تخصيص المزيد من الوقت لممارسة رياضته المفضلة، لهذا قام المتحف بتجديد ثيابه حتى تعكس خزانة ملابسه المحتملة في 2021".

وشوهد ترامب وهو بصدد ممارسة رياضة الغولف في ولاية فيرجينيا، بعد وقت قصير من إعلان منافسه جو بايدن فوزه بالسباق الرئاسي يوم السبت.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات

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