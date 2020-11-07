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ترامب مغردا: أنا ربحت الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني

ترامب يحذف تغريدة تضمنت رابط خبر عن خلل في برنامج التصويت بجورجيا وميشيغان

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ترامب يحذف تغريدة تضمنت رابط خبر عن خلل في برنامج التصويت بجورجيا وميشيغان
Reuters
دونالد ترامب
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حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة بعد ثوان من نشره لها على "تويتر"، تضمنت رابط خبر عن خلل في برنامج التصويت في مقاطعات ولايتي جورجيا وميشيغان.

وكان أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

 وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT

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