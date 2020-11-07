ترامب يحذف تغريدة تضمنت رابط خبر عن خلل في برنامج التصويت بجورجيا وميشيغان

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة بعد ثوان من نشره لها على "تويتر"، تضمنت رابط خبر عن خلل في برنامج التصويت في مقاطعات ولايتي جورجيا وميشيغان.

وكان أعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT