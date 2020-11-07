مركز إديسون للأبحاث: بايدن فاز في نيفادا بما يمنحه 6 أصوات بالمجمع الانتخابي

أعلن مركز إديسون للأبحاث أن المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، فاز في ولاية نيفادا بما يمنحه ستة أصوات بالمجمع الانتخابي.

وأعلن بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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المصدر: "رويترز"