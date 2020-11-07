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ترامب.. أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه منذ 1992

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ترامب.. أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه منذ 1992
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أمسى دونالد ترامب أول رئيس أمريكي بعد جورج بوش الأب يخسر إعادة انتخابه، حيث فشل الأخير في الفوز بولاية ثانية في السباق الرئاسي أمام الديمقراطي بيل كلينتون.

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بالصور.. ترامب يلعب الغولف بعد إعلان بايدن فوزه بالرئاسة
بالصور.. ترامب يلعب الغولف بعد إعلان بايدن فوزه بالرئاسة

وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم السبت على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إن الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد، مضيفا أن بايدن يتعجل في إعلان فوزه زورا، وأكد أنه سيرفع دعوى في المحكمة العليا ضد نتائج الانتخابات يوم الاثنين المقبل.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: وكالات

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