CNN: الديمقراطيون سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب بالكونغرس

رجحت قناة CNN الأمريكية احتفاظ الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب بالكونغرس بعد انتهاء الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأشارت القناة إلى أنه تم التوصل إلى هذه الاستنتاجات على أساس النتائج التي حصل عليها الديمقراطيون حتى الآن في مجلس النواب، واحتمالات نتائج الفرز في الانتخابات في الدوائر التي يتصدر فيها الديمقراطيون السباق الانتخابي.

ووفقا للقناة، نال الحزب الديمقراطي 211 مقعدا من أصل 218 لتشكيل الأكثرية في مجلس النواب فيما الحزب الجمهوري يشغل 197 مقعدا حتى الآن.

المصدر: إنترفاكس