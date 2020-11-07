 
مباشر

أوباما يهنىء بايدن وهاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية

أخبار العالم

أوباما يهنىء بايدن وهاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية
Reuters
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3r1

توجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتهنئة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال أوباما: "مبروك لصديقي جو بايدن وكامالا هاريس، رئيسنا القادم، ونائب رئيس الولايات المتحدة".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

إقرأ المزيد
بيلوسي: انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أمريكا
بيلوسي: انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أمريكا

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا