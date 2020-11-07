أوباما يهنىء بايدن وهاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية

توجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتهنئة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال أوباما: "مبروك لصديقي جو بايدن وكامالا هاريس، رئيسنا القادم، ونائب رئيس الولايات المتحدة".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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المصدر: RT