ظريف: التضامن في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي كان محور المباحثات مع كوبا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن التضامن الدولي في مواجهة "الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، شكل محور مباحثاته مع كبار المسؤولين الكوبيين.

وأوضح ظريف في تغريدة له عبر "تويتر" أنه يزور هافانا حاليا لإجراء مباحثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغز، والنائب الأول لرئيس الوزراء ريكاردو كابريساس، ورئيس الجمهورية ميغيل دياز كانل.

ولفت إلى أن "محور المباحثات مع كبار المسؤولين الكوبيين، دار حول التضامن الدولي ولاسيما في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأيضا التعاون الثنائي وخصوصا في مجالات الصحة والعلوم والطاقة".

وأشار ظريف إلى أنه عند زيارته لمركز الدراسات المتقدمة، ومعهد كوبا لأبحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، دهش بانجازات هذا البلد في مجال النانو تكنولوجيا، ومكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "ارنا"