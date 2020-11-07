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بيلوسي: انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أمريكا

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بيلوسي: انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أمريكا
Reuters
نانسي بيلوسي
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اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تصريح لها اليوم السبت، أن "انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

من جهته، لفت بايدن إلى أنه يشعر بالفخر بعد أن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

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وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر" أن "العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وكانت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت فوز المرشح الديمقراطي بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية. 

المصدر: "رويترز"

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