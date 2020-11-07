زعيم المعارضة التنزانية يستجير بالسفير الألماني

قال مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية بتنزانيا توندو ليسو، إنه لجأ لمقر السفير الألماني بالعاصمة التجارية دار السلام بعد تلقيه تهديدات بالقتل في أعقاب انتخابات متنازع على نتيجتها.

وأضاف ليسو الذي يتزعم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد "تشاديما، أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد الانتخابات مباشرة، ولجأ إلى مقر السفير يوم الاثنين.

وقال: "تلقيت اتصالين من مجهولين قالا إنهما سيتعاملان معي مرة وللأبد"، في تهديد ضمني بالقتل.

وتابع: "اضطررت لمغادرة منزلي الأحد الماضي وذهبت لمنزل صديق ثم لجأت إلى مقر السفير مؤقتا لأسباب أمنية.. وجرى اعتقالي واستجوابي فور دخول المقر قبل أن يطلقوا سراحي".

وأضاف: "نحن الآن في انتظار انتهاء المفاوضات بين السفارة والحكومة كي يسمحوا لي بالسفر إلى الخارج، حيث أنني لا أستطيع السفر بطريقة طبيعية دون ضمانات أمنية".

وفي برلين، أكد مسؤول ألماني أن ليسو وصل إلى السفارة الألمانية، لكنه أحجم عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة إنه لا توجد تهديدات ضد ليسو وإنها لا تعلم شيئا عن سعيه للجوء، مضيفة أنها وفرت له الحماية الأمنية منذ بداية الترشح وحتى الانتخابات.

وتعرض ليسو لإطلاق النار عام 2017 وأصيب بإصابات خطيرة، لكن لم يتم كشف ملابسات هذه القضية حتى الآن.

المصدر: رويترز