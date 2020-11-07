وزير خارجية ألمانيا يدعو لحل سياسي في إثيوبيا

دعت برلين أديس أبابا، لانتهاج الحلول السياسية وتجنب العنف على خلفية الأزمة في إقليم تيغراي، حيث أعلنت الحكومة مؤخرا حالة الطوارئ بعد شن جماعات مسلحة هجمات ضد القوات الحكومية.

ونشر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم السبت تغريدة أكد فيها أنه خلال اتصال مع نظيره الإثيوبي غيدو أنداراغاتشو، شدد على الحاجة إلى حل سياسي ومنع انتشار العنف في الإقليم.

كما أكد استعداد بلاده لدعم أديس أبابا في ذلك عبر "إقامة قنوات للتواصل".

Foreign Minister @HeikoMaas today on the phone with his Ethiopian counterpart @GeduAndargachew re fighting in #Tigray: Political solution needed, must prevent further violence & spillover into the region. Stand ready as partner to provide support re communication channels. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 7, 2020

​ووافق برلمان إثيوبيا يوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيغراي التي تفجر صراع مرير حولها بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وحلفائه السابقين فيها.

وكانت الطائرات الإثيوبية قد واصلت قصف إقليم تيغراي يوم الجمعة، وتعهد أبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.

وقال أبي مساء أمس في كلمة نقلها التلفزيون، إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر، في تحد لمناشدات دولية للجانبين بضبط النفس.

المصدر: وكالات