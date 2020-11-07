حوار تلفزيوني يطيح بمسؤول صحي بارز في إيطاليا (فيديو)

أقالت السلطات الإيطالية سافيريو كوتيتشيلي مفوض الصحة والمشرف على جهود مواجهة أزمة كورونا في إحدى أسوأ المناطق تضررا بإيطاليا، بعدما كشف حوار تليفزيوني عدم كفاءته.

وصرح كوتيتشيلي وهو مفوض الصحة في كالابريا بجنوب إيطاليا، لتليفزيون "أر أيه أي" الحكومي "بأنه لا يعلم عدد أماكن الرعاية المركزة المتاحة في المنطقة" الموكلة له.

إقرأ المزيد

وأقر أيضا بأن كالابريا ليس لديها خطة طوارئ خاصة بفيروس كورونا، وقال خلال الحوار إن مسؤوليته وضع مسودة لخطة الطوارئ.

وفي مرحلة ما، جرى تصوير كوتيتشيلي وهو يطلب مساعدة معاونته التي تقول: "هذا يجب أن يتوقف يجب أن تكون جاهزا عندما تفعل هذه الأشياء".

وقال المسؤول لمحاوره: "سيدي أرجوك لا تجعلني أبدو أحمقا.. صباح غد سوف يتم عزلي من هنا".

وأشار رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى أن كوتيتشيلي يجب أن يعزل فورا.

وقال إنه سيوقع لتعيين بديل عنه "في الساعات المقبلة"، ما يعني تسريع إجراء عادة ما يشهد الكثير من الخطوات.

وأضاف كونتي: "يستحق سكان كالابريا أن يكون لديهم مفوض جديد قادر على التصدي لتحديات صحية صعبة وملحة".

يذكر أن كالابريا بين أربع مناطق في إيطاليا، إلى جانب لومباردي وبيدمونت وفالي داوستا، صدر أمر بإغلاقها يوم الجمعة جراء أزمة فيروس كورونا الحادة.

Top story: @RaiTre: 'Nella Calabria zona rossa è difficile sapere addirittura il numero di terapie intensive esistenti…



Intervista di Walter Molino a Saverio Cotticelli, commissario Sanità Calabria #TitoloV ' pic.twitter.com/TKg6zMom02, see more https://t.co/RJsgAgUO9n — Dario Di Prisco 🇮🇹 (@dario_di_prisco) November 7, 2020

المصدر: د ب أ