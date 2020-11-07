تلوث "حاد" في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

قالت الوكالة الرئيسية للرصد البيئي في الهند، إن تلوث الهواء في العاصمة نيودلهي ظل يوم السبت عند مستوى حاد لليوم الـ3 على التوالي بسبب حرق بقايا المزروعات في الحقول وعوادم السيارات.

وقال دليل المجلس الاتحادي للوقاية من التلوث إن مؤشر مدى جودة الهواء في ولاية دلهي سجل 441 درجة على مقياس سقفه 500 درجة مما يشير إلى تلوث "حاد" وخطير.

وفي العادة يزداد التلوث في دلهي في أكتوبر ونوفمبر بسبب قيام المزارعين بحرق بقايا المزروعات وكذلك محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المجاورة وعوادم السيارات.

وقالت وكالة الرصد البيئي الرئيسية في الهند في نشرتها اليومية إن جودة الهواء ساءت بسبب انبعاثات الحرق العالية بشكل غير معتاد، وأن من غير المتوقع حدوث تحسن سريع إلا بخفض أعمال الحرق.

المصدر: رويترز