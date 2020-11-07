إيران تفرج مؤقتا عن المحامية الحقوقية نسرين سوتوده

أفرجت السلطات الإيرانية بشكل مؤقت عن المحامية نسرين سوتوده، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد السبت موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأوضح الموقع أن "نسرين سوتوده التي كانت تقضي حكما بالسجن أفرج عنها بشكل مؤقت بناء على قرار المدعي المكلف بسجن النساء"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتقضي سوتوده الحائزة في 2012 على جائزة "ساخاروف" التي يمنحها البرلمان الأوروبي، حكما بالحبس لمدة 12 عاما.

وكانت سوتوده نقلت من سجن إوين في طهران الى سجن قرتشك للنساء جنوب شرق العاصمة، بحسب ما أفاد زوجها رضا خندان في 21 أكتوبر، مذكرا بأن وضعها الصحي يقتضي دخولها المستشفى.

وأوقفت سوتوده، التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب، في يونيو 2018 وصدر العام الماضي حكم بسجنها.

المصدر: "أ ف ب"