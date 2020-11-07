 
مباشر

أعلى محكمة في غينيا تؤكد فوز كوندي بالانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

أعلى محكمة في غينيا تؤكد فوز كوندي بالانتخابات الرئاسية
Reuters Luc Gnago
الرئيس الغيني، ألفا كوندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3ob

رفضت أعلى محكمة في غينيا، اليوم السبت، اتهامات التزوير التي وجهها معارضو الرئيس الغيني، ألفا كوندي، مؤكدة فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت الشهر الماضي.

إقرأ المزيد
غينيا.. اغتيال ضابط كبير قبيل الانتخابات الرئاسية
غينيا.. اغتيال ضابط كبير قبيل الانتخابات الرئاسية

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن "مرشحي المعارضة لم يقدموا أي دليل".

وقال رئيس المحكمة، محمد أمين بانجورا، إننا "نعلن أن السيد ألفا كوندي، المنتخب من الجولة الأولى، رئيسا لجمهورية غينيا".

وتولى كوندي منصب الرئاسة للفترة الثالثة، بالرغم من معارضة الانتخابات، واعتبارها غير دستورية، من قبل المعارضة.

وسعى كوندي (82 عاما)، إلى تعديل الدستور هذا العام، وإلى الالتفاف على مادة تقصر فترات الرئاسة على فترتين، وترشحه في الانتخابات التي جرت في الـ18 من الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات عنيفة راح ضحيتها العشرات.

وأبلغ رئيس الوزراء السابق ومنافس كوندي الرئيسي، مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو، ومرشحون آخرون من المعارضة، عن تجاوزات في النتائج الرسمية التي أعلنت قبل أسبوعين، وأظهرت فوز الرئيس بنسبة 59.5%.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا