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أردوغان يعلن عن "نزهة" في موقع جيوسياسي حساس

أخبار العالم

أردوغان يعلن عن
الأناضول
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم السبت أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها في 15 نوفمبر الحالى.

وذكر أردوغان أنه سيتوجه إلى شمال قبرص رفقة دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية اليميني، مضيفا أن الزيارة ستتضمن "نزهة جماعية" في منطقة مرعش المغلقة منذ فترة طويلة والمشاركة في مراسم افتتاحها.

وأكد أردوغان استمرار وتعزيز التضامن بين تركيا "الوطن الأم" وشمال قبرص الوطن الابن".

يذكر أن منطقة مرعش (أو فاروشا) هي منطقة سياحية تقع على الخط الفاصل بين شطري قبرص، واشتهرت بأنها "مدينة الأشباح" كونها مهجورة منذ الصراع على الجزيرة المقسمة في 1974.

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وأعلنت سلطات شمال قبرص بدعم من أنقرة الشهر الماضي فتحها أمام الجمهور في خطوة واجهت انتقادات من عدد من الدول، منها اليونان وروسيا، باعتبارها تنتهك القرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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