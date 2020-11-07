روسيا تسلم إيطاليا مطلوبا على ذمة قضية جنائية

أعلنت النيابة العامة الروسية اليوم السبت عن تسليمها رجلا متهما بارتكاب جرائم للسلطات الإيطالية.

وقالت النيابة الروسية في بيان لها إنها سلمت المدعو يون رايلان بطلب من الجانب الإيطالي لملاحقته جنائيا لارتكابه جرائم"، موضحة أن الرجل يواجه في إيطاليا اتهامات بالسرقة ومحاولة القتل وحمل السلاح بصورة غير قانونية.

وبحسب معطيات التحقيق، فإن رايلان وشركاء له مستخدمين أقنعة والسلاح الأبيض ومسدسا، اقتحموا مطعما في إحدى البلدات شمالي إيطاليا في 1 يناير عام 2016 واعتدوا على أحد السكان المحليين، الذي تعرض لإصابات بالغة جراء الحادث، كما سرقوا منه مبلغ 7 آلاف يورو.

وفي نفس العام أصدر السلطات الإيطالية مذكرة بحث بحق رايلان.

المصدر: وكالات