"استهزاء بالديمقراطية".. رئيس بيلاروس ينتقد الانتخابات الأمريكية

وجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو انتقادات حادة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، على الرغم من المظاهرات واسعة النطاق التي يواجهها في بلده بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا" عن لوكاشينكو تصريحه اليوم السبت للصحفيين بعد زيارته أول محطة نووية في البلاد: "انظروا إلى ما يجري حول هذه الانتخابات، إنه عار واستهزاء بالديمقراطية!".

وأعرب لوكاشينكو الذي يقود بيلاروس منذ عام 1994 عن قناعته بأن الدول الغربية التي سبق أن طلبت من بلده إجراء انتخابات جديدة لن تقدم على اتخاذ موقف مماثل إزاء الولايات المتحدة، على الرغم من المشاكل والعيوب في عملية الاقتراع هناك.

وقال الرئيس البيلاروسي إنه لا يتوقع حدوث أي تغيرات في العلاقات بين بلده والولايات المتحدة مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية.

وشهدت بيلاروس في وقت سابق من العام الجاري اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، بعد إعلان السلطات عن حصد لوكاشينكو أصوات نحو 80% من الناخبين في انتخابات الرئاسة شهر أغسطس.

ورفضت المعارضة البيلاروسية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات، مطالبة حكومة مينسك بإجراء انتخابات جديدة.

في الوقت نفسه، تتواصل في الولايات المتحدة عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة، حيث يحرز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدما على حساب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: بيلتا