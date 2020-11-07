رئيس البرلمان التركي يصف استجواب الشرطة الفرنسية لأطفال بـ"البلطجة"

اعتبر رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، استجواب الشرطة الفرنسية، لتلاميذ على خلفية آرائهم بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد، "بلطجة".

وقال في تصريح، اليوم السبت، إن "هناك تطورات في فرنسا تثير قلق جميع المسلمين حول العالم منذ مدة طويلة".

ودعا إلى ضرورة محاسبة الشرطة الفرنسية على خلفية توقيفهم أطفالا واستجوابهم.

وفي وقت سابق دعا شنطوب، العالم الإسلامي إلى دعم حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان.

المصدر: الأناضول