مسؤولون إسرائيليون: صفقة شراء "إف-22" الأمريكية ليست على الطاولة حاليا

نفى مسؤولون إسرائيليون صحة أنباء عن نية بلدهم اقتناء مقاتلات أمريكية حديثة من طراز "إف-22 رابتور".

ونقل موقع Defense Blog الذي يختص بالسياسات والصناعات الدفاعية وصفقات التسليح اليوم السبت عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين تفنيدهم التقارير الصحفية التي أفادت مؤخرا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تلبية طلب إسرائيل إمدادها بالمقاتلات الحديثة من الجيل الخامس وقنابل عالية الدقة.

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وقال هؤلاء المسؤولون إن "صفقة شراء إسرائيل لـ"إف-22" ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي"، دون تقديم مزيد من التعليقات.

من جانبه، أشار المراسل الخاص بالشؤون الاستخباراتية والاستراتيجية في صحيفة "هآرتس" العبرية، يوسي ميلمان، إلى أن تلك التقارير الصحفية لا تعتمد على أي أساس ذي مصداقية.

وسبق أن أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" التي تتخذ من لندن مقرا لها بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خلال زيارته القصيرة إلى إسرائيل أواخر أكتوبر، أبلغ المسؤولين بموافقة ترامب على بيع "إف-22".

وأكدت "هآرتس" أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين طلبوا من واشنطن إمداد بلدهم بـ"إف-22" لضمان تفوقه العسكري في المنطقة، بعد موافقة واشنطن على بيع مقاتلات من طراز "إف-35" إلى الإمارات.

وقد علقت الولايات المتحدة عمليات إنتاج "إف-22" أواخر عام 2011 بسبب تكلفتها العالية وركزت على برنامج "إف-35".

وتبنى الكونغرس الأمريكي في عام 1997 قرارا يحظر تصدير "إف-22" إلى دول أخرى.

المصدر: وكالات