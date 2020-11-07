تقارير: إدارة ترامب تبلغ الكونغرس عزمها إبرام صفقة تسليح هائلة أخرى مع الإمارات

أفادت وسائل إعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما في صفقة تقضي بتصدير معدات عسكرية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار إلى الإمارات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أمس الجمعة عن مساعد في الكونغرس طلب عدم الكشف عن اسمه تأكيده أن الصفقة الجديدة تشمل ذخائر موجهة عالية الدقة وقنابل غير موجهة وصواريخ جو-جو وجو-أرض.

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وأكدت وكالة "رويترز" أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت في ساعات متأخرة من يوم الخميس إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس بشأن الصفقة.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إخطار غير رسمي آخر أبلغت فيه الوزارة الكونغرس بنيتها بيع طائرات مسيرة من طراز MQ-9B بقيمة 2.9 مليار دولار إلى الإمارات.

وجاء الإخطاران بعد إبلاغ إدارة ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي باحتمال بيع مقاتلات حديثة من طراز "إف-35" إلى الإمارات.

ويعد الإخطار غير الرسمي ممارسة شائعة تتيح للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إجراء مراجعة غير رسمية قبل تقديم الإخطار الرسمي، وبإمكانهما منع مبيعات الأسلحة.

واستدعت خطط واشنطن لبيع "إف-35" للإمارات مخاوف لدى بعض المسؤولين في أمريكا وإسرائيل بشأن تأثيرها المحتمل على تفوق الدولة العبرية العسكري في المنطقة.

المصدر: سي إن إن + رويترز