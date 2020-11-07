السجن 6 أشهر لجزائري في فرنسا بتهمة "تمجيد" قتل مدرس التاريخ

أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 6 أشهر على جزائري، بعد إدانته بتهمة "تمجيد" قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي منتصف الشهر الماضي.

وقال فرع الأبحاث في جهاز الدرك بمنطقة فرساي في ضواحي ​باريس​، إن الرجل البالغ 34 عاما وضع في الحبس الاحتياطي الثلاثاء بعد كتابته يوم 19 أكتوبر منشورا "يمجد اغتيال سامويل باتي"، ثم لجأ إلى "محوه في اليوم التالي".

وأضاف المصدر نفسه أن ​محكمة​ بونتواز، قضت الأربعاء بسجنه 6 أشهر ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية مدة 10 أعوام.

وقُطع رأس باتي في 16 أكتوبر أثناء مغادرته المعهد، الذي يدرس به، في كونفلان سانت أونورين، على يد اللاجئ عبد الله أنزوروف المتحدر من أصول روسية شيشانية والبالغ 18 عاما.

وقع الاعتداء بعد عرض باتي رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في حصة حول حرية التعبير.

المصدر: الشرق الأوسط