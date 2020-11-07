"إيكاو" تطالب إيران بتعجيل تحقيق إسقاط الطائرة الأوكرانية

طالبت المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" إيران بالتعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية خطأ فوق طهران في يناير الماضي.

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وقال رئيس المنظمة سالفاتور سكياتشيتانو: "أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران، وطالبنا خلالها السلطات الإيرانية بتعجيل التحقيق في الحادث".

وجاءت مطالبة "إيكاو" بعد 10 أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الأوكرانية بصاروخ أرض جو إيراني عن طريق الخطأ.

وأسفر الحادث عن سقوط 176 قتيلا.

المصدر: رويترز