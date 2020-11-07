فرنانديز: الأرجنتين قد تحصل على 750 ألف جرعة من لقاح فايزر

رجح الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز حصول بلاده على 750 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة فايزر الأمريكية في ديسمبر.

وقال فرنانديز أمس الجمعة، إن بلاده تأمل أيضا في تعزيز إمكانية الحصول على لقاح نهائي من شركة أسترازينيكا ومقرها بريطانيا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ويأتي هذا بعد أيام فقط من إعلان الأرجنتين توقعها تلقي بين ديسمبر ويناير ما لا يقل عن عشرة ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 الروسي سبوتنيك v.

وتعد الأرجنتين بين أكثر الدول تضررا في العالم بفيروس كورونا حيث سجلت 1.22 مليون إصابة و32766 حالة وفاة.

المصدر: رويترز