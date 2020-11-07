 
مباشر

أردرن تؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في نيوزيلندا

أخبار العالم

أردرن تؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في نيوزيلندا
Reuters PRAVEEN MENON
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3kj

أدت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليمين الدستورية في مراسم أقيمت في ويلينغتون باللغتين الإنكليزية والماورية لولاية ثانية، بعد فوز ساحق في الانتخابات.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة، أن "الفوز أكبر مما كان يعتقد أساسا إذ حصلت أردرن على 50% من الأصوات، وليس 49% كما أعلن سابقا ليحظى حزبها بـ65 من مقاعد البرلمان الـ120".

ومني الحزب الوطني بخسارة كبيرة مكتفيا بـ33 مقعدا فقط، ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب جيري براونلي الذي قاد الحملة الانتخابية.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا