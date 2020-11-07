أردرن تؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية في نيوزيلندا

أدت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليمين الدستورية في مراسم أقيمت في ويلينغتون باللغتين الإنكليزية والماورية لولاية ثانية، بعد فوز ساحق في الانتخابات.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة، أن "الفوز أكبر مما كان يعتقد أساسا إذ حصلت أردرن على 50% من الأصوات، وليس 49% كما أعلن سابقا ليحظى حزبها بـ65 من مقاعد البرلمان الـ120".

ومني الحزب الوطني بخسارة كبيرة مكتفيا بـ33 مقعدا فقط، ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب جيري براونلي الذي قاد الحملة الانتخابية.

المصدر: "أ ف ب"