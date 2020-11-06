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البرازيل.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز الـ162 ألفا

أخبار العالم

البرازيل.. حصيلة ضحايا كورونا تتجاوز الـ162 ألفا
Reuters RICARDO MORAES
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 18862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا 5 ملايين و631 ألفا و181 حالة منذ بدء انتشار الوباء وحتى يوم الجمعة، بينما وصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 162 ألفا و15 شخصا.

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يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتحتل كذلك المركز الثالث عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

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